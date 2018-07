Flop in tv e gelo con Iannone, è il crollo di Belen

È un’estate difficile per Belen Rodriguez. Sembra girare tutto per il verso storto alla showgirl argentina: il flop di “Balalaika”, la frecciatina di Maurizio Costanzo (nella sua rubrica sul settimanale Nuovo ha scritto "il programma non ha funzionato perché non era tecnico e scivolava nell'intrattenimento, se non nel gossip per la presenza di Belen Rodriguez") e il grande gelo con Andrea Iannone, il pilota della MotoGp che sembrava aver conquistato il suo cuore. Il settimanale “Oggi” pubblica in esclusiva alcune fotografie che ritraggono Belen con il figlio Santiago e Andrea Iannone, protagonista di una rissa con un fotografo qualche giorno fa a Ibiza, insieme ad alcuni amici. La coppia, in pausa di riflessione, è seduta al Bar Cimmino 104 di Milano e dagli scatti si vede che i due riservano baci e coccole a Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino, ma reciprocamente sono molto freddi e distaccati. La rivista fa la cronaca della serata: “Di nuovo insieme, sì. Ma senza la passione di una volta. (…) Andrea Iannone è seduto al tavolino con una cricca di amici quando, con fare da diva, arriva Belen Rodriguez con il piccolo Santiago. La serata passa allegramente tra drink e risate, ma la bella argentina e il pilota si tengono a dovuta distanza. Solo più tardi, Belen Rodriguez e Andrea Iannone si metteranno a parlare insieme, ma nell’aria è chiara la tensione. Mentre è amore senza riserve quello tra Iannone e Santiago (…). La combriccola di Andrea e Belen è un’allegra famiglia allargata: nel gruppone ci sono Adelaide, sorella di Stefano, e Gilda Ambrosio, la fidanzata di Stefano De Martino anche se lui continua a dichiararsi single”.