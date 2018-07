De Lellis-Damante, l'ex tronista crolla e confessa

Arriva la confessione. Finalmente. «Era necessaria», dice un fan. «Dovevamo dirci qualcosa. Stiamo col fiato sospeso e non capiamo più nulla», commenta su Instagram un altro seguace dei Damellis. Adesso, dopo le foto in barca e dopo la confessione di Damante, tutti i fan possono stare un po’ più tranquilli. La coppia è tornata unita come un mese fa circa. Insomma, una favola col lieto fine.

«Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, oggi, piano piano, abbiamo trovato un modo per frequentarci. Viviamo per noi, per godere l’uno dell’altro. Senza forzature. Insomma, quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo». Parola di Andrea Damante, ex tronista ed ex gieffino vip, mollato un mese e mezzo fa da Giulia De Lellis con una diretta Instagram, che ha fatto il botto di visualizzazioni in Rete, mentre era in viaggio verso gli Stati Uniti.

I fan non hanno preso bene la notizia a sorpresa legata al loro ritorno di fiamma, che è stato immortalato dai fotografi di Alfonso Signorini in Sardegna. Quei baci appassionati e quelle carezze un po’ troppo spinte hanno insabbiato la promessa di Giulia, che aveva dichiarato: «Se tornerò con Andrea sarete i primi a saperlo». Non è stato affatto così.

Intanto, le malelingue parlano di trovata pubblicitaria estiva per stare sulle copertine dei giornali. Ma per i diretti interessati si tratterebbe solo di un attacco personale. Nient’altro. Giulia, nelle ultime settimane, ha giustificato quell’addio con poche parole, sempre affidate ai social e usando toni molto pesanti nei confronti di chi facesse considerazioni affrettate. Damante, invece, re delle serate in discoteca, ha girato l’Italia come spesso accade d’estate tra selfie e popolarità. Fino a quando i “Damellis” sono stati “pizzicati” in aeroporto a Roma prima di arrivare ad Anzio. «Motivi di lavoro», è stata la giustificazione. Ma dopo poche settimane è arrivata la foto che non lascia spazio a dubbi. Adesso, però, Andrea e Giulia devono cercare di sedare i follower inviperiti per il loro “tira e molla” troppo sospetto. Che le dichiarazioni di Andrea siano il primo passo per a calmare i fan?