La Gregoraci molla il Grande Fratello Vip 3 ma passa a Mediaset

Doppio trasloco per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La bella conduttrice calabrese non parteciperà al Grande Fratello Vip 3 dopo il veto dell'ex marito, ma avrà un premio di consolazione. L’imprenditore del “Twiga” di Forte dei Marmi sta spingendo per portare in Rai il programma “The Apprentice”. Le indiscrezioni arrivano dalla rubrica “Pillole di gossip” del settimanale Chi.

La Gregoraci, ex signora Briatore, avrebbe voluto partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi a partire da ottobre, ma l’ex marito si è opposto con fermezza e l’ha spuntata. Poco male per la bella Elisabetta perché, senza mettersi in mutande o fare docce sexy, tornerà alla conduzione di un programma tutto suo su Italia1: “Dopo quasi 10 anni lascia la Rai per passare a Mediaset” scrive la rivista di cronaca rosa.



Flavio Briatore non sta a guardare. L’ex team manager della Renault F1 sta lavorando insieme al suo agente, il potentissimo Lucio Presta, per far traslocare “The Apprentice”, il talent show che mette alla prova l'ingegno di alcuni giovani e li premia con un posto di lavoro, da SkyUno alla Rai. Si tratta dello stesso programma che in America aveva come boss Donald Trump.