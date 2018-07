Elisa Isoardi, l'ultimo messaggio preoccupa i fan

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono detti addio? Il mistero aleggia sulla coppia spettacolo-politica. La conduttrice Rai, che dalla prossima stagione sarà alla guida de “La Prova del Cuoco”, continua a pubblicare post sibillini sul suo profilo Instagram alludendo stati d’animo di chi è incompreso.

Dopo la preghiera mariana, ieri pomeriggio ha caricato un selfie imbronciato con il commento: “E ho imparato che si può volare anche soli se non c'è nessuno che merita il tuo cielo” dello scrittore, umorista e artista di strada Gio Evan. “Quel volare da soli” fa ipotizzare un allontanamento dall’attuale Ministro dell’Intero, magari una crisi temporanea come quella di un anno fa quando la Isoardi sembrava pronta a dirgli addio. Ma non basta perché 5 giorni fa, la grande protagonista della presentazione dei palinsesti Rai ha scritto un altro post sull’amore: “L'essenza dell'amore è la libertà. Libertà di essere se stessi. Libertà di sbagliare e farsi male. Libertà di rompere tutto e di ricominciare. Libertà di aver paura che tutto finisca, di far tutto perché accada, di alzarsi al mattino sperando di ricevere qualcosa, di accettare di non ricevere niente. Mille e mille volte. Sempre di nuovo. Con la corte degli stessi errori che si ripetono all'infinito. Amare non è colmare il vuoto dentro se stessi, è attraversarlo prendendo per mano l'altra persona. Amare non è idealizzare, è l'alterità”. Messaggi trasversali? Irrequietezza per qualcosa che non si concretizza? Di sicuro, i dolori della giovane Elisa.