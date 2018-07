De Lellis-Damante, i social esplodono e scoppia la guerra

Può una mezza copertina di un settimanale di gossip scatenare una guerra social? Sì, se si tratta di Giulia De Lellis e Andrea Damante, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista di “UominieDonne” nonché ex GfVip. Il caso è noto agli appassionati di scandali al sole: sul web si vocifera di un ritorno di fiamma tra i due giovani, qualcuno la fotografa in aeroporto con l’ex, dalle loro foto sui social è chiaro che sono in barca insieme a largo della Sardegna (non sui monti della Lunigiana), la De Lellis si adombra con i fan in un’Instagram Stories: “Siete pesanti come le m***e, malati, frustrati, rosiconi. Quando mi fidanzerò ve lo dirò ma sono comunque strac**zi miei” più amenità varie, Andrea Damante tace, i follower si infuriano non tanto per il riavvicinamento quanto per la presa in giro di quella che ritengono una finta rottura a favore di copertine e business (li vedono già a Temptation Island Vip, nda).

In questa storia arriva un’anticipazione di Gabriele Parpiglia del settimanale “Chi”. Per pubblicizzare il numero oggi in edicola mostra un bacio e un abbraccio tra la De Lellis e Damante sulla ormai famigerata barca: “Prove d’amore? Domani in edicola l’intero servizio che sembra voler raccontare un amore, forse, ritrovato”, cuoricino e dita incrociate nel post. Poi sui siti gossippari arriva anche un’altra foto della De Lellis presa dalla rivista: la piccola romana è tette rifatte al vento.

I social esplodono gridando al servizio posato, alla finta paparazzata, alla presa in giro di due ragazzi noti solo per il gossip, ecc.ecc. Ex tronisti, ex gieffini, personaggi del sottobosco catodico dicono la loro punzecchiando la coppia.

La De Lellis che “non voglio passare per quella che non sono, altrimenti mi inc***o” riprende il cellulare e sempre in un’IS bacchetta Alfonso Signorini e il suo staff: “Non capisco perché vi state scandalizzando, capisco per la tetta, purtroppo non hanno rispetto e considerazione per le persone ma a parte questo sapete che ci stiamo rivedendo con Andrea, se mi rifidanzerò con lui ve lo dirò”. E viene da ridere, nemmeno il destino del mondo dipendesse da tale comunicazione. In attesa di capire se i grandi della Terra sono davvero con il fiato sospeso, a noi viene uno spontaneo chi se ne frega. Ma la De Lellis aggrava la situazione con una seconda clip maleodorante di clamorosa presa in giro: “La cretina sono io, d’ora in poi quando mi andrà di frequentare una persona lo farò in luoghi privati onde EVITARE di FINIRE SU COPERTINE INDESIDERATE”. Fermi tutti: l’influencer diventata nota grazie alla sua vita privata spiattellata in pubblico, vuol far credere di non sapere che lasciandosi andare ad effusioni su uno yatch di 50 metri a largo della Costa Smeralda sotto il sole di mezzogiorno, non sta dando in pasto la sua intimità anche al più sfigato dei fotografi?! La contraddizione è proprio nel suo video: luogo pubblico, click da cronaca rosa; luogo privato, violazione della privacy. Semplice come una tesina del liceo. C’è dell’altro perché la rivista usa le foto dei numerosi baci a corredo di una telefonata (così l’ha definita Parpiglia, nda) esclusiva con Andrea Damante: “Non abbiamo fretta, viviamo giorno per giorno”, bla, bla, bla. Dunque, in questo caso, Giulietta vorrebbe sostenere che Andreuccio tra una carezza e l’altra, un bacio e l’altro, un tuffo e l’altro, non le aveva detto di aver rilasciato un paio di dichiarazioni personali al settimanale? E che per confermare la ritrovata vicinanza avevano in mano una decina abbondante di foto? O pensava che avrebbero messo immagini di Kim Jong Un e di Salvini data l’importanza della notizia?