«Se dovessi rimettermi con Andrea ve lo dirò tranquillamente». È il 21 giugno. Queste sono le parole di Giulia De Lellis (ex corteggiatrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip) pronunciate in una diretta su Instagram durante la quale dà spiegazioni sulla fine della sua storia con Andrea Damante.

I Damellis, come la Rete li ha ribattezzati, sono finiti nel vortice mediatico appena usciti dagli studi di Maria De Filippi (ai tempi lui era tronista e lei corteggiatrice) fino a quando entrambi, in due edizioni diverse, hanno partecipato al Grande Fratello Vip. Poi decine e decine di servizi fotografici, serate e ospitate in tv. Insomma, in pochi anni sono diventati per molte persone la coppia per antonomasia.

La loro è una storia virale, mediatica. Ed anche quando si sono mollati la De Lellis ha affidato l’annuncio ai fan tramite Instagram mentre Damante era in viaggio di lavoro verso l’America, ignaro di tutto. I panni, insomma, in barba alla privacy li ha lavati davanti a tutti tra l'ira dei follower e le frasi di migliaia di fan che hanno difeso la coppia.

Adesso, secondo le foto del settimanale “Chi”, i due sono tornati insieme travolti dalla passione in Sardegna durante una fuga romantica. Ovviamente sotto gli occhi di qualche paparazzo. Qualche giorno fa, come vi avevamo raccontato noi de Il Tempo, erano stati “pizzicati” in aeroporto a Fiumicino diretti ad Anzio (dove lavora il loro parrucchiere di fiducia). Le voci di un ritorno, però, sono state smentite da loro stessi che si sono giustificati dicendo che si trattava di un incontro di lavoro. Tutto qui. I fan hanno creduto alle loro parole.

Ma adesso che la De Lellis è stata immortalata avvinghiata al suo Damante, in baci e pose super sexy, cosa dirà ai fan? Non aveva promosso che li avrebbe avvisati subito? Forse intendeva a mezzo stampa.