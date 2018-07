Francesca Cipriani si regala un nuovo aumento di seno: ora è un'ottava

Per il suo compleanno ha deciso di regalarsi un’altra taglia in più di seno. E siamo all’ottava. Detto, fatto: ogni promessa si mantiene! Ma stavolta Francesca Cipriani l’ha fatto solo perché si è sottoposta ad un intervento di rimozione di alcune cisti al seno ed ha approfittato per aumentare il volume delle protesi.

«Le nuove protesi pesano meno di prima, sono una taglia in più e mi piaccio molto guardandomi allo specchio», ha rivelato a Il Tempo la concorrente dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi”, che in passato (nel 2006) ha partecipato al “Grande Fratello” e poi ha vinto il reality “La pupa e il secchione 2”.

L’esplosiva bionda di origini abruzzesi stasera festeggerà in un locale milanese insieme a tanti ex naufraghi (quasi tutto il cast al gran completo) e altri personaggi del mondo dello spettacolo. «Menù napoletano, pizza e mozzarella. Ma anche parmigiana e fritti. Insomma, calorie a “go-go”. Ma non mi importa», ha raccontato la festeggiata. Che sogna il principe azzurro. «Voglio trovare l’amore. Magari in tv e il mio sogno è quello di ricevere un regalo da Maria De Filippi: la chiamata sul trono di “Uomini e donne”. Non ho mai conosciuto Maria, ma è il mio idolo. Una donna unica».