Sotto un cielo stellato e un tripudio di pubblico, si è svolto domenica 1 luglio a Torre Jacova un eccezionale concerto dei Cugini di Campagna durante la tradizionale festa della birra. Ad accoglierli oltre 10.000 persone che hanno cantato i brani più popolari della band, da "Innamorata" a "Meravigliosamente", fino all'ultimo singolo.

I Cugini di Campagna raccolgono successi in tutto il mondo, e come ha spiegato il leader della band Ivano Michetti, un grande critico musicale dichiarò nel '74 che sarebbero stati una band destinata a sciogliersi, mentre come hanno dimostrato negli anni, hanno raccolto milioni di conferme da parte del pubblico mondiale e tanti riconoscimenti.

A cantare in questa serata di festa, non solo gli adulti ma anche i più piccini, hanno ballato i successi che hanno girato il mondo e scalato per anni le classifiche, reinterpretati dai più grandi big della musica internazionale.

Ad accompagnarli sul palco col brano "Anima mia", a sorpresa per il pubblico, una scintillante Cristina Roncalli, showgirl e nipote del Papa Buono voluta fortemente da Tiziano Leonardi, tastierista della band e amico della Roncalli.

Fasciata in abito color pesco e contornata dai suoi boccoli biondi, ha intonato le prime note della canzone con dolcezza e eleganza, accompagnata da tutti i componenti della band e acclamata dal pubblico, la Roncalli ha dimostrato e riconfermato di essere una grande professionista e che oltre alla bellezza, c'è dietro tanto lavoro e passione.

Infatti oltre che essere una presentatrice di successo è anche cantante e attrice di musical, e a giorni uscirà il suo ultimo singolo, brano dance dal ritmo latino.

Erano presenti inoltre, il "ritrattista delle dive" Daniele Pacchiarotti, il videomaker Antonello Ariele Martone, alcuni esponenti della politica, il conduttore Angelo Martini, il sindaco e tutta la giunta comunale.

Una bellissima serata all'insegna del divertimento, della musica e della buona birra, un ottimo connubio per iniziare bene l'estate.