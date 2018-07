Fedez e Chiara Ferragni in stile royal wedding: tre giorni di festeggiamenti

Preparatevi a condividere sui social tutti i selfie, a mettere like su like a raffica e a commentare le foto. Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, in programma a Noto il prossimo 3 settembre, sarà strepitoso e lunghissimo. Tre giorni di festeggiamenti. Altro che Royal wedding. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia, che ha detto: «Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre».

Non c’è nulla da dire: i Ferragnez, che da poco sono diventati genitori del piccolo Leone, ormai sono popolarissimi e stanno facendo le scarpe a tanti altri personaggi. Pensate che il tour nella loro casa ha registrato milioni di visualizzazioni sui social. Immaginate cosa accadrà il 3 settembre. Il conto alla rovescia è partito. Non è che Fedez e Chiara abbiano intenzione di sfidare Harry e Meghan?

Intanto nelle ultime ore Fedez è stato impegnato in un mega evento a Rimini ed ha fatto ballare oltre 200 mila persone. La Ferragni, invece, continua ad essere la regina indiscussa dei social e la sua azienda, ormai, è diventata un colosso.