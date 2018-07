Ancora una volta è colpa di una foto. Che sia in costume (quindi troppo sexy) o con un vestitino aderente importa poco: Belen Rodriguez fa sempre notizia. Anche se la “Rete s’arrabbia” quando arriva lo scatto alla finestra con una sigaretta in bocca.

La bella argentina, che da pochi giorni sta facendo la spola tra Ibiza e Milano, pubblica una foto insieme a Giuseppe Di Cecca (stylist) mentre durante una pausa di “Balalaika”, il programma dedicato ai Mondiali in onda su Canale5. Sui social interviene Veronica Cozzani, madre di Belen. Anche lei è molto seguita su Instagram (come del resto papà Gustavo). Veronica dà una stoccata agli utenti che attaccano sua figlia per la foto fortemente provocatoria e, secondo alcuni, di pessimo esempio per i giovani.

Lo scorso anno Belen, proprio ad Ibiza, aveva pubblicato una foto in scooter senza casco. Anche in quel caso non sono mancate le polemiche, ma alla bella showgirl interessa poco dei commenti. Adesso è proiettata sul lavoro e sta cercando di ritrovare un po’ serenità con Andrea Iannone.