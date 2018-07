Vip, musica e spettacolo al premio Incontriamoci di Lisa Bernardini

Charity, bellezza, musica, cinema, informazione, fair play e spettacolo. E una madrina hollywoodiana: Marina Castelnuovo, la sosia ufficiale di Liz Taylor da 25 anni, attrice, conduttrice, scrittrice, imprenditrice, nota e invitatissima in tutto il mondo. Sempre affascinante e grondante gioielli preziosi, Marina è stata fotografatissima e coccolatissima da tutti.

Una seratona che non finiva mai, organizzata alla grande da Lisa Bernardini, Presidente dell'Associazione Culturale Occhio dell'Arte, l'altra sera ad Anzio, nel giardino del ristorante "La Boccuccia" di Mauro Boccuccia. Oltre 180 persone sono arrivate nella graziosa cittadina neroniana per una delle tappe annuali itineranti della kermesse "Photofestival - Attraverso le pieghe del tempo", 8a edizione, ideata sempre da Lisa Bernardini. Momento clou della serata, il premio giornalistico "Incontriamoci", 3 edizione, andato a a professionisti dell'Informazione, nelle varie categorie di assegnazione previste. Grande assente, Toni Capuozzo, amatissimo inviato del Tg5, a cui è andato il Premio alla Carriera, impegnato in Russia fino alla fine dei Mondiali. Toni ha comunque fatto sentire la sua presenza mandando un video-messaggio.

Tutti presenti e applauditissimi gli altri vincitori del riconoscimento: l'inviata televisiva dei programmi di Raiuno Camilla Nata (categoria informazione televisiva); il Direttore di magazine cartacei nazionali Francesco De Angelis, la brillante giornalista Gabriella Sassone, nota come Lady Gossip; Pier Paolo Segneri (categoria Cultura); Silvana Lazzarino (informazione web); Sabrina Rosci (categoria agenzie stampa). Infine, da protagonista televisivo a protagonista radiofonico, premiato anche Roberto Blasi (informazione radiofonica), l'ex marito del cantante Scialpi con cui partecipò anche a "Pechino Express" su Raidue. A condurre la kermesse, il regista e presentatore di La7 Anthony Peth, insieme alla Bernardini, con sexyssimo abito rosso. Cena-spettacolo a base di pesce, bollicine e tanta allegria. Ma anche un'occasione per aiutare con una raccolta fondi una situazione solidale, individuata nel Comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduta dal Commendatore Ruggero Alcanterini.

Il via é stato dato dall'assessore della Città di Anzio, Giulia Molinari, con delega alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità. Poteva mancare una passerella di bellezza? No! Ed ecco la selezione regionale del contest "Una Ragazza per il Cinema 2018". Giovanissime fanciulle anche sfilato due volte per contendersi le fasce in palio.

Vincitrici sono risultate Aurora D'Ambrosio, Noa Planas, Michela D'Antonio, Rosaria Iurato, Ludovica Gentile, Vanessa Angelici, Dalila Combi, Beatrice Verdi ed Elisa Pepè Sciarria.

Per la parte musicale, ad allietare la serata, Deborah Xhako, giovane e bella, reduce dal grande successo di "The Voice of Italy" su Raidue. E l'artista Sport-Pop Steven B., al secolo Stefano Bontempi. Premiato anche lui col riconoscimento "Artista e Spettacolo", firmato dallo scultore Tonino Santeusanio, dopo aver cantato il suo pezzo dedicato alla tennista Roberta Vinci, "Put the Ball and.. Run", e ricevuto la telefonata in vivavoce di Fabio Frizzi e Lorenza Mario.

Non è mancato nulla, neanche una mega torta di compleanno, a festeggiare i 40 di Fabiana Vicario, nota pierre della night-life romana col nome d'arte di Lady Oscar. Tra i personaggi presentii, che hanno anche votato per la selezione delle Miss, ecco l'attore George Hilton, la scrittrice Olga Bisera, la principessa Conny Caracciolo, il compositore e direttore d'orchestra Franco Micalizzi, lo sceneggiatore Marco Tullio Barboni, il direttore di doppiaggio Giovanni Brusatori, la cineproduttrice Carlotta Bolognini, il cantautore Toni Malco; l'attore greco Vassilli Karis. E ancora, lo stilista Mario Orfei, Vincenzo Merli della Maison Furstenberg, la cantante attrice Naira (Samanrtha Innocenti) con l'editore Gio' Di Giorgio, Riccardo Mastrangeli, Sylvia Irrazabal coni Alessandro Maugeri e Giannino Cesare Bernabei, il cineproduttore Riccardo Bramante, la pittrice Ester Campese, il regista Michele Conidi, la dottoressa Stefania Moretti.