Red carpet a palazzo Bernini per brindare alle nuove acconciature dell'estate

Giovedì scorso Palazzo Bernini brillava di luci a festa per "HairStyle Summer Festival". Una serata all'insegna della “Bellezza”, declinata in tutte le sue espressioni, partendo proprio dalle splendide e storiche location situate nel cuore della capitale.

Allestito ad hoc per l’evento, Palazzo Bernini, accoglieva i convenuti su un lungo red carpet, dove hanno fatto il loro ingresso la moda e il fashion style e sui cui hanno poi sfilato le splendide modelle con le acconciature Estate 2018 curate da Hair Top Style di Maria Cristina Puccio; gli abiti della collezione firmati da Maria Monsè. Molto apprezzate le performance artistiche dei due grandi hair stylist e consulenti d 'immagine, Giampiero di Casimirro e Raffaele Crescenzo - in arte Lelesan -. Quest’ultimo, talentuoso personaggio, con spiccate qualità anche di showman, ha animato la serata coinvolgendo anche gli attori Lorenzo Flaherty ed Emanuela Tittocchia, in short argento e top nero scollatissimo, la giornalista Daniela del Secco Marchesa d’Aragona, che con le sue pillole sul bon ton ha accentrato l'attenzione dei presenti. Ed ancora, l’attrice Roberta Garzia, l’ex tronista Marcelo Fuentes, con la moglie Sofia Bruscoli, il regista Claudio Di Napoli, Simone Ripa, ballerino di punta di “Ballando con le Stelle” Janet de Nardis attualmente impegnata nella conduzione di una rubrica che parla di arte su Radio Donna e la stilista Giuliana Guidotti reduce dal successo del tuo spettacolo teatrale sugli indiani presso il teatro dell'Angelo.

Tutti, dopo aver degustato le molte tipicità a km zero del ricco buffet, hanno brindato e poi danzato sino a tarda notte.