Tempo di vacanza per la bella Cioci, come il pubblico del Grande Fratello Vip l’ha ribattezzata. Alessia Macari, storica vincitrice della prima edizione del reality condotto da Ilary Blasi, si sta godendo un viaggio lontano dall’Italia con il suo fidanzato Oliver Kragl, giocatore del Foggia in prestito dal Crotone.

Gli scatti sexy della Macari stanno infiammando il web. La scorsa settimana a “Il Tempo”, in esclusiva, la “Cioci” ha fatto chiarezza sul suo veloce dimagrimento, notato da molti follower. “E’ stato causato da un forte periodo di stress”, ci ha rivelato Alessia.

Intanto, i like sulle sue foto in bikini sono arrivati a pioggia su suo Instagram. La vacanza prosegue. Lei e Olly, tra baci, selfie e carezze sono più uniti che mai. Si dice che da settembre Alessia tornerà in tv. Dove? Ancora non si sa. La Cioci non si sbilancia troppo, ma dopo “Tale e quale show” (dove ha partecipato lasciando tutti senza parole per bravura canora) alcune Produzioni televisive avrebbero messo gli occhi su di lei. E il matrimonio programmato da tempo? Può attendere ancora un po’, ma non è saltato: Alessia e Oliver, che l’ha corteggiata a lungo, presto diranno “si”. Forse proprio in Puglia.