Gianluca Vacchi cerca un inquilino (milionario) per la sua villa da 270mila euro al mese

Niente Sardegna. Quest’anno si volta pagina. La canzone “Stessa spiaggia, stesso mare” non fa al caso di Gianluca Vacchi. L’imprenditore, ormai famoso per i suoi balletti su Instagram, ha deciso di spostare la residenza estiva a Ibiza, frequentata da sempre da molti vip (al momento ci sono anche Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Iannone e Borriello). La decisione è scaturita dopo gli impegni di lavoro che lo vedono in giro per il mondo nei più importanti locali come deejay.

Così, Vacchi ha messo in affitto la mega villa della Sardegna alla modica cifra di 270mila euro mese. Sarà l’ultima trovata per far parlare di sé o davvero quella casa vale così tanto? Chi ha varcato la soglia d'ingresso racconta di un lusso senza precedenti, che molti follower dell’influencer hanno avuto modo di notare dalle Storie su Instagram. Troverà l'inquilino pronto a spendere quella somma?