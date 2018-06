David Beckham marito da record: a Victoria anelli per 4,8 milioni di euro

In amore si spende tanto? A volte sì. Ne sa qualcosa David Beckham, che ha sborsato una cifra assurda per gli anelli di fidanzamento regalati a sua moglie Victoria. Stiamo parlando di ben quattordici anelli per un totale di 4,8 milioni di euro. Si sa, David è uno dei calciatori più pagati di sempre e non ha mai badato a spese in amore.

Tutti questi regali lo hanno fatto entrare nel "Guinness dei primati". Gemme, diamanti e smeraldi, incastonati negli anelli di Victoria, sono diventati argomento di dibattito per i tabloid britannici mentre in Rete, le malelingue, hanno parlato di eccessiva ostentazione. Ancora una volta. Pare che Victoria, da sempre attenta a fare business proprio grazie all’immagine del marito, non abbia gradito questa notizia.