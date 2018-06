Sexy-incidente per Meghan Markle

La duchessa Meghan Markle, da poco entrata nella famiglia reale inglese, non può rilassarsi un attimo ed accavallare le gambe che tutti ne parlano. Tutti puntano gli occhi su di lei. L’ex attrice americana, che ha sposato il principe Harry a maggio scorso, ha violato il protocollo. Tutto è accaduto a due passi dalla regina Elisabetta (con la quale, dicono, che vada molto d’accordo). Le donne della famiglia reale non possono accavallare le gambe durante le cerimonie istituzionali, ma forse l’ex attrice - per un attimo - lo ha dimenticato. Et voilà: la gaffe è servita. La notizia, in poco tempo, ha fatto il giro dei tabloid inglesi.