Giulia De Lellis fuori di sé: rivede Damante e sui social volano insulti

Giulia De Lellis rivede l'ex fidanzato Andrea Damante, i follower non perdonano e lei sbotta: "siete pesanti come le m...". L'ex corteggiatrice, oggi influencer da 2,8 milioni di seguaci, aveva lasciato il suo Andrea senza rivelare il motivo, ma specificando: "Mi rivedrà l'anno del mai". Si è vociferato di tradimenti da parte del bel dj ma sono solo indiscrezioni appunto. Succede però che dopo qualche settimana, Giulia e Andrea si rivedono e poi decidano di fare una vacanza insieme sulla stessa barca dove c'è anche il fratello dell'ex gieffina più ignorante d'Italia. Così piovono centinaia di commenti poco lusinghieri, le danno dell'incoerente quando le va bene e della cornuta e falsa in cerca di business quando le va male.

La giovane romana ha incassato, ci ha scherzato su, ma alla fine è esplosa come una bomba a orologeria. Ha pubblicato una serie di IS in cui urla ai fan: "siete pesanti, pesanti come le m..., siete veramente pesanti come le m...Non nego foto a nessuno, mi incazzo quando mi fate passare per quella che non sono. Depressi, frustrati, infelici, fatevi una vita. Se voglio rivedere il mio ex sono strac...i miei e basta. Mi sto giustificando fin troppo con una banda di pessimi, repressi, psicopatici, malati".

E ancora con tono supponente: "Siete pesantissimi. Ora ditemi che sono volgare e maleducata, ditemi che non devo tornare insieme a lui, che cosa devo fare, non me ne frega niente. Torno alla mia vita ma scassate di meno i cog...i perché siete imbarazzanti, davvero imbarazzanti. Ovviamente non faccio di tutta un'erba un fascio, so che tra di voi c'è qualcuno che mi vuole bene". Il violento e clamoroso sfogo ha deluso i follower che le consigliano di "volare basso e di tirarsela di meno", quel "pesanti come le m..." viene ritenuto imperdonabile. Quasi tutti le ricordano che il suo successo è dovuto proprio ai social che ora disprezza. Anche la "serenissima" De Lellis non ha resistito alla pressione mediatica o meglio, al lato oscuro di Instagram.