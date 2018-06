Carmen Di Pietro presenta il nuovo fidanzato

«L'età non è mai stata un problema per me». Parola di Carmen Di Pietro, ex gieffina vip, che ha un nuovo fidanzato. Si chiama Antonio Rivano, modello di professione, e ha 11 anni meno di lei. Carmen, con una carriera televisiva lunghissima, in passato è stata sposata con il grande Sandro Paternostro (che aveva quarant'anni più di lei) e poi è stata legata a Giuseppe Iannoni, con il quale ha avuto due figli. Abbiamo contattato al telefono la Di Pietro, che con la sua unica e inimitabile energia ci ha raccontato la sua nuova storia d'amore. «Tutto è iniziato a cena a casa di amici, dove ho conosciuto Antonio», ha svelato a “Il Tempo”. «Ci siamo scambiati i numeri, subito tremila messaggi dopo la serata e poi ci siamo rivisti a Milano. Lui è venuto a prendermi alla stazione. Il resto è sotto gli occhi di tutti: se sono rose fioriranno». Non si sbilancia, ma è felice. Innamorata. Serena. Per Carmen, dopo il ritorno in tv con il "Grande Fratello Vip", è un momento molto impegnativo dal punto di vista professionale. «Non mi fermo un attimo. Vado in palestra alle 6 del mattino per riuscire a conciliare tutto, lavoro in giro per l’Italia ogni giorno facendo decine e decine di chilometri. L’8 luglio, ad esempio, sarò madrina ad un evento bellissimo a Salerno. Ci saranno tanti artisti e una marea di gente. In prima fila vorrei anche Antonio», ha concluso Carmen.