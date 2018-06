Fabrizio Corona: "Tutti parlano di me. Farò politica". Ma il gossip è il presente

Fabrizio Corona si butta in politica. Prima o poi. Nell'attesa di realizzare il suo sogno e sedersi in Parlamento continua con il gossip. Il re dei paparazzi ha presentato la nuova rivista "Io spio" (un titolo che sembra un avvertimento) nei locali del Tumbler di Saronno. Il re dei paparazzi è stato polemico e ringhioso come sempre: "In passato e in questi anni ho dato lavoro a tante persone che oggi sono giornalisti famosi e affermati. Continuerò a farlo". Il ruolo di Corona non è chiarissimo, secondo lui sarà consulente, collaboratore e anche editore; secondo il direttore artistico Mauro Marchini invece non ricoprirà la carica di editore. Di sicuro però Corona e i suoi segreti sui vip nostrani "are back". In occasione della presentazione della rivista di cronaca rosa, l'ex marito di Nina Moric ha attaccato di nuovo il dg della Rai, Mario Orfeo colpevole di aver espresso solidarietà alla Lucarelli per le offese subite a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti. Dopo un post piccato e un'Instagram stories in cui con tono dispregiativo affermava: "Orfeo lo metto in giardino a fare i palinsesti di Telecapri", Corona si è incensato: "Tutti parlano di Fabrizio Corona. Pure il direttore Rai Orfeo all’apertura dei palinsesti Rai ha dedicato 15 minuti della conferenza stampa a dire tante cavolate incredibili su di me". Fabrizio Corona non ha limiti, può fare tutto, anche politica: "Non mi piace nessuno di quelli che ci governano. Prima o poi potrei impegnarmici anche io. La prima cosa che farei sarebbe quella per le condizioni di chi è in carcere. Cosa che ho conosciuto molto bene in questi anni". Tanti progetti ma alcuni dovranno aspettare la fine del periodo di affidamento terapeutico per il superamento della dipendenza da droghe. Il 26 novembre, il Tribunale di sorveglianza di Milano, stabilirà se Corona deve tornare in carcere per finire di scontare la pena o può restare in affidamento.