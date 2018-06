Brigitte Nielsen al settimo cielo. È mamma a 54 anni

Mamma a 54 anni. Per Brigitte Nielsen è una giornata bellissima: oggi è nato il suo quinto figlio. Si tratta della prima femminuccia dopo quattro maschi avuti da precedenti relazioni. La Nielsen, sposata dal 2006 con Mattia Dessì, ha presentato ai follower su Instagram sua figlia con queste parole: «La nostra piccola e preziosa Frida, il nostro autentico amore». I like alla foto che la ritrae con la bimba tra le braccia, non sono mancati dal primo minuto di pubblicazione. L’attrice, che è stata legata per anni a Sylvester Stallone, ha partorito in una clinica di Los Angeles. «Siamo felicissimi di accogliere la nostra bellissima figlia nelle nostre vite", ha rivelato alla rivista People. «È stato un lungo viaggio, ma ne è valsa la pena. Non siamo mai stati più innamorati».