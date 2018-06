Barbara d'Urso svela il segreto per un buon caffè

Il caffè Barbara d’Urso lo fa con la moka. Almeno quando è lontana dagli studi televisivi. Su Instagram, dove va fortissimo ed è sempre presente con video e foto, la regina degli ascolti Mediaset regala ai follower una lezione sulla preparazione del caffè seguendo attentamente i segreti napoletani.

Il video che pubblica su Instagram in poco tempo riceve migliaia di commenti e condivisioni. Per la Barbara nazionale arriva, dunque, un attimo di tregua dalle dirette tv dopo le fatiche della stagione appena conclusa, dove è stata protagonista di "Domenica Live" (sempre in testa con gli ascolti), "Pomeriggio5" e "Grande Fratello". Sempre da Instagram s’apprende che è alla prese con la nuova serie de “La dottoressa Giò”, fortunata e indimenticabile fiction in onda a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. La d’Urso, alcune settimane fa, ha concluso l’ultima puntata del "Grande Fratello" ascoltando con un fonendoscopio il cuore dei finalisti. Insomma, che stesse vestendo di nuovo i panni della dottoressa Giò l’avevamo intuito. Poco dopo sui social è arrivata la conferma con una serie di video sul set. Le riprese dovrebbero terminare ad agosto. Sarà un altro grande successo per lei e per la Rete. Si parla di quattro serate evento che il pubblico attende con ansia. Ma da settembre la d'Urso tornerà in diretta con "Pomeriggio5" e con "Domenica Live".