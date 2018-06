Per Andrea Iannone vacanza di fuoco a Ibiza: un fotografo lo denuncia

Andrea Iannone a Ibiza tra Belen, Stefano De Martino, ex marito della sua ex e litigi. Il centauro della MotoGp avrebbe aggredito il fotografo Salvatore Robino che si è fatto refertare e ha sporto denuncia. È il settimanale "Chi" a svelare tutto il retroscena allegando perfino la foto della querela. Robino ha raccontato la serata con dovizia di particolari: "Ero con un collega a seguire Belen e Andrea all’ingresso del locale Lio. Quando sono usciti ho iniziato a seguirli in moto. Dopo un po’ Andrea mi ha riconosciuto, i primi giorni ad Ibiza mi disse "scattami subito delle foto e poi lasciami in pace". Così ho fatto, ma in questo caso c’era Belen e non potevo lasciarmeli scappare. Ha fermato la macchina davanti al Pacha, sono scesi lui e un suo amico. Io avevo le mani appoggiate al manubrio della moto per non farla cadere e Iannone mi ha stretto il collo, mi ha detto: "Ti ammazzo, la devi smettere". Poi ha preso le chiavi della moto, attaccate c’erano quelle di casa. Mi ha rubato le chiavi. Per fortuna avevo una copia di quelle della moto, divido la casa con un altro inquilino che mi ha aperto. La mattina seguente mi sono svegliato e ho avvertito un forte dolore cervicale, così sono andato all’ospedale a farmi medicare; mi hanno fatto una lastra e mi hanno dato una prognosi di 7-10 giorni. Poi sono corso al commissariato a denunciare l’aggressione e il furto per andare a riprendere le chiavi. Non ho niente contro Iannone, ma la sua reazione è stata spropositata". Il pilota ha così incassato una denuncia per furto e aggressione. L'attenzione dei paparazzi sta mettendo a dura prova la pazienza del clan Rodriguez. Pochi giorni fa, il settimanale "DivaeDonna" ha pubblicato le foto di Belen che aggrediva un fotografo a un evento a Milano.