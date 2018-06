Il giallo delle corna, Bossari e Filippa smentiscono: "amore granitico"

Daniele Bossari e Filippa Lagerback neo sposi con corna di cervo? Macché! Il settimanale “Chi” ha pubblicato un servizio fotografico (sfocato) in cui il conduttore e opinionista baciava una donna prosperosa. Dunque tradimento a distanza di 26 giorni dal matrimonio super sponsorizzato? A quanto pare no. Si trattava solo di un affettuoso saluto alla wedding planner. L’indiscrezione è cominciata a circolare lunedì e oggi il servizio fotografico sulla rivista di gossip. Si vede Bossari a braccetto di una bionda, sorridono e salgono in macchina. Poi il bacio. Il vincitore del Gf Vip2 ha smontato subito lo scoop: “Ci stavamo salutando. Sarà durato tutto 20 secondi, guardando le foto mi sono messo a ridere, poi mi è venuta la rabbia di dovermi giustificare. Ora con Filippa devo affrontare questa storia. È solo un’amica, eravamo con altre persone a ricordare le mie nozze”.

Dal canto suo, la Lagerback ha smentito la scappatella con una Instagram Stories. Abbracciata al suo Daniele ha inscenato la lettura di una rassegna stampa: “Questa foto è bella perché ci siamo te e io, queste altre sono tutte sfocate…” e la neo moglie: “Noi siamo tranquillissimi, speriamo che lo siate anche voi”. L’episodio però sembra aver lasciato il segno perché, qualche ora fa, Bossari ha pubblicato sui social la foto del Bacio di Kostantin Brancusi con un commento: “un amore granitico”. Insomma, è stato solo un colpo di sole del fotografo.