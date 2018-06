Stefano De Martino single? Ecco cosa sta accadendo a Ibiza

Ibiza. Ancora Ibiza. Sempre lo stesso posto con presunti flirt e chiacchiericci dell’ultim’ora. Stavolta al centro finisce Stefano De Martino, il super sexy inviato de "L’Isola dei famosi" (che sarebbe in corsa per prendere il posto di Garrison ad Amici). E’ single o è fidanzato? Domanda da cento milioni di dollari: lui dice di non avere relazioni al momento, nonostante (dallo scorso anno) rumors parlano di un flirt con l’influencer ed imprenditrice Gilda Ambrosio. Entrambi depistano i fotografi e cercano di non pubblicare sui social fotografie assieme. Non esiste foto di un bacio che possa spazzare via ogni dubbio dando ragione a chi sostiene che tra loro esista per davvero un flirt. Tutte supposizioni che corrono alla velocità della luce in Rete. Soprattutto adesso che il ballerino è arrivato alle Baleari. Proprio con Gilda. Dopo il party di nozze di qualche giorno fa sul lago di Como, i due hanno raggiunto le Baleari dove c’è il piccolo Santiago con mamma Belen e nonna Veronica (qualche giorno fa sull’isola è stato avvistato pure Andrea Iannone contrariamente a quello che pensavano le malelingue). Ad Ibiza, inutile negarlo, da anni vanno in vacanza tantissimi personaggi che animano il gossip estivo. E tra questi c'è tutto il clan Rodriguez, compresi gli ex della showgirl. Tra questi De Martino, che stavolta sembra tutto preso da Gilda. Chissà!