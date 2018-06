Sossio e Ursula, è partito il "massacro"

La notizia è che Sossio Aruta e Ursula Bennardo non si sono ancora lasciati. E’ presto visto che le registrazioni di “UominieDonne” riprendono a metà settembre o l’ex bomber è capitolato? Magari il suo “non sono innamorato, ma ci sto lavorando” è andato a buon fine. L’ultima fotografia postata sul suo profilo Instagram indica la nascita di un rapporto saldo e duraturo. Sossio e Ursula sono in una SPA e bagnati brindano e ammiccano a favore di obiettivo. In verità, lui non sfoggia addominali da urlo ma un inizio di pancetta seppur completamente glabra. Il commento è da diabete di tipo 3: “Tanti auguri di buon compleanno mia dolce Ursula, è stato tutto sublime…buon compleanno…amore”. In un altro scatto ha messo perfino un cuore gigante. E' la volta buona? Secondo i follower no. Bollano il tutto come una pagliacciata, certi che a settembre timbrerà il cartellino in trasmissione.