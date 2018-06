Nadia Toffa sorride sui social

La forza di Nadia Toffa è unica. Sorprendente. La “iena”, che è tra i personaggi della tv più amati dal pubblico, ha pubblicato su Instagram una foto col turbante. «Ieri serata divertente tra amici. Che bello ridere e divertirsi tra amici. Mamma mia. Era passato un po’ di tempo dall’ultima volta. Grazie a Bea di aver congelato questo attimo", ha commentato l'inviata de "Le Iene". Per lei sono stati mesi difficili: a dicembre dello scorso anno, improvvisamente, Nadia è stata colpita da un malore in un albergo a Trieste dove si trovava per realizzare un servizio televisivo. Poi la corsa in ospedale, il trasferimento in elicottero a Milano e la scoperta della malattia. Nadia si è sottoposta a cure intense ed è tornata dopo un paio di mesi in video con la grinta che l’ha sempre contraddistinta. L'ultima foto pubblicata su Instagram fa ben sperare tutti i suoi fan. Negli ultimi mesi su Google il suo nome è stato tra i più cliccati al mondo.