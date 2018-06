Ignazio Moser, “hai voluto Cecilia? E mo’ pedala..."

Il matrimonio può attendere. Eppure tutti speravamo che si sarebbero sposati presto, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Come hanno fatto Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Invece il "sì" tra Cecilia e Ignazio non è ancora arrivato. Il ciclista sulle pagine di "Nuovo Tv" ha rivelato: «Cecilia non si vuole sposare». Il loro amore, che a tutti inizialmente è sembrato come un “fuoco di paglia”, si è rivelato solido e duraturo. I due ancora non vivono assieme perché lei è a Milano, lui in Trentino (dove è impegnato con l’azienda di famiglia). Sempre più spesso si ritagliano un po’ di tempo per weekend romantici assieme. «Mi bacchetta sempre perché non l'aiuto con le faccende domestiche. Sono disordinato, lascio tutti in giro e questo la fa andare su tutte le furie», racconta Moser. Tra pedalate in bicicletta e panorami mozzafiato sembra che abbiano deciso di fare un viaggio sulle due ruote in Argentina. Per la serie: “Moser, hai voluto Cecilia? E mo’ pedala...”