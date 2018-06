La mossa di Luigi Favoloso per riconquistare Nina Moric: "Le chiederò di venire con me in Cecenia"

"Chiederò a Nina di venire con me in Cecenia. Penso che dirà sì e li ritroveremo quell’amore durato quattro anni". Luigi Favoloso non aggiunge altre parole. Per adesso. Fa il “romanticone” e spera di riabbracciare Nina quanto prima. La notizia del viaggio in Cecenia insieme alla Moric (chiamiamola ancora “ex” perché sappiamo che dopo il “Grande Fratello” si sono mollati) ce la svela in esclusiva al telefono.

Favoloso sta facendo di tutto per riconquistare Nina Moric. La crisi è arrivata proprio durante il reality di Canale 5. A Nina non sono piaciuti i comportamenti di Luigi nella casa ed ha deciso di troncare esponendosi in prima persona davanti alle telecamere in diretta. Dopo aver vissuto diversi anni insieme a Milano, e dopo aver condiviso anche esperienze imprenditoriali assieme, Nina e Favoloso sembra che si siano lasciati per davvero. Adesso non vivono più insieme, ma Luigi non ha nascosto la volontà di riconquistare a tutti i costi la modella croata.

Messaggi dolci, frasi romantiche sui social fino ad ora non sono serviti a far cambiare idea alla Moric. Forse il viaggio in Cecenia, in programma a luglio, potrebbe portare un po’ di serenità alla coppia. La Moric accetterà di partire con il suo ex? Non si tratterebbe del primo viaggio così lungo per la coppia, che lo scorso anno ha visitato in lungo e largo la Siria.

Nelle ultime settimane sono circolate voci di un incontro tra Favoloso e Selvaggia Roma (ex concorrente di Temptation island), ma di vero ci sarebbe ben poco. Forse si è trattato di un semplice incontro per un aperitivo e niente di più. Addirittura, si è vociferato - dietro le quinte - dell'arrivo della Moric insieme a Favoloso a “Temptation island vip” Appunto, prima dovrebbero tornare insieme. E Luigi ce la sta mettendo tutta per riconquistare Nina.