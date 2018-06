“Stessa spiaggia, stesso mare”: Belen e Iannone insieme a Ibiza

Dove tutto ebbe inizio. Proprio lì, ad Ibiza, sembra che sia ricominciata la favola tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. L’aria di crisi è ormai acqua passata. Almeno così pare, visto che i due sono stati “pizzicati” assieme nell’isola che la bella showgirl frequenta da anni d’estate. Dopo un mese di assenza sui social arrivano le prime “Storie” insieme al pilota. Verrebbe da dire: "Stessa spiaggia, stesso mare". Infatti, Belen e Iannone si sono innamorati proprio ad Ibiza due anni fa prima di volare in Grecia per una vacanza lampo. Alle Baleari, in questi giorni, ci sono anche mamma Veronica e Jeremias, il piccolo di casa Rodriguez che si sta godendo il bagno di popolarità in giro per l'Italia dopo il Grande Fratello vip.

Ibiza, ormai da tempo, è diventata la residenza estiva del “Clan Rodriguez” (ovvero tutta la grande ed unita famiglia). La bella Belen si rilassa dopo le fatiche televisive della stagione ormai finita e che le ha riservato un supplemento con "Balalaika" su Canale5. Il bikini che indossa nelle foto su Instagram è super sexy ed esplosivo. Le foto sui social spopolano. ed è subito una pioggia di "like". Ad attirare l'attenzione dei follower è una “Storia” Instagram di Jeremias, che inserisce nel “tag” anche Andrea Iannone. In un locale vip dell’isola c’è anche il pilota. Un video che non lascia dubbi: Iannone è con Belen. Ma sono tornati insieme dopo la crisi che li aveva travolti? Per i fan il video ha tutto il sapore del riavvicinamento. Tempo al tempo e capiremo di più.