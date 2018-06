Amori da reality: dal Gf Vip a Uomini e Donne ecco chi resiste e chi è già scoppiato

Dio li fa, Maria De Filippi e soci li accoppiano, la vita vera li fa scoppiare. La stagione televisiva che si è appena conclusa ha lasciato in dote numerose coppie nuove, alcune sembravano impossibili, alcune hanno intrigato il pubblico, altre ancora sono state costruite a tavolino, altre hanno deluso le aspettative.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Lei lascia il “fumoso” fantasma Francesco Monte in diretta tv al Gf Vip2 e si mette con il figlio del campione di ciclismo. Il reality finisce, ma la storia prosegue nonostante lo scetticismo generale. Adesso vivono insieme nella nuova casa milanese dell’argentina che di recente ha dovuto rinnovare in fretta e furia il permesso di soggiorno.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: galeotto fu il GfVip2. In verità, la modella ceca era fidanzata e preferì rimandare ogni discorso a programma concluso. Onestini fu scaricato via giornale da Soleil Sorge che a sua volta si mise con l’ex tronista Marco Cartasegna. A distanza di un mese dalla fine del programma arrivò il primo bacio della neonata coppia. Il fidanzamento era atteso da migliaia di fan che li hanno soprannominati i “Luvana”. Sono belli, giovani, spiritosi e pazzi l’uno dell’altro. Pensano al matrimonio e a due figli.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: altro reality, altro finale. Si conoscono a “L’Isola dei Famosi”, l’ex della Rodriguez è entrato per rimettere a posto il cuore, mentre la modella vicentina grida ai quattro venti che si sono piaciuti non per ordine della produzione. Lui abbandona dopo una settimana per difendersi dal “canna-gate” (nessuna querela è mai stata presentata contro la spia Eva Henger, nda) e invece diventa il fantasma di tutte le trasmissioni che parlano della canna senza il “cannaiolo”. La Di Benedetto lascia il programma, una notte di passione con Monte e dopo un mese la prevedibile dichiarazione: “pensavo fosse amore invece era un calesse”.

Matteo Gentili e Alessia Prete sono usciti dal Grande Fratello 15. E qui ci vuole attenzione: Gentili è l’ex storico di Paola Di Benedetto, andò dalla d’Urso a lamentarsi dell’isolana, rea a suo dire di averlo illuso su un possibile ritorno di fiamma. La conduttrice l’ha voluto nel suo reality perché aveva apparecchiato la storia con la mite Alessia. Detto fatto. I due si sono piaciuti, hanno dato materiale alle riviste di gossip e stanno ancora insieme. Pare si piacciano sul serio: lei è andata a Viareggio e lui è stato presentato al rigido padre. Vedremo se supereranno l’estate.

Filippo Contri e Lucia Orlano: il Gf porta bene. Il giovane romano si è invaghito della commessa praticamente subito. Sì, subito dopo la nomination della prima sera. Tuttavia era molto preso dall'avvenente mora che al contrario aveva molti dubbi. Si sono presi e lasciati un paio di volte durante la permanenza nella casa di Cinecittà, poi Filippo è uscito e si è tatuato il nome “Lucia” sul piede, lei si è spaventata (giustamente), ma sorpresa! Quando il reality è finito, i due hanno continuato a vedersi e appaiono quasi in love sui profili Instagram.

Luigi Favoloso e Nina Moric: rottura a un passo dal matrimonio. Il “casapoundino” si è fatto cuocere a fuoco lento da Patrizia Bonetti, ha fatto il bischero con Mariana Falace e ne ha combinate di tutti i colori fino a meritarsi la squalifica dal gioco condotto da Barbara d’Urso. La Moric lo ha lasciato via social, poi ha partecipato al teatrino “sì, no, forse ritorneremo insieme”. Ma ogni volta che (s)Favoloso annuncia il lieto fine, la modella croata lo smentisce. E’ addio finché dura.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: bufera superata. L’integerrima tronista non era poi così integerrima perché dopo la scelta del bel Giordano è venuto fuori che durante il Trono Classico stava con uno dei corteggiatori, che gli aveva detto di scendere perché lo avrebbe scelto. Poi ha cambiato idea e ha preferito Giordano, il terzo incomodo l’ha sputtanata sui social, la redazione di Maria De Filippi ha preteso un chiarimento e Nilufar ha dovuto ammettere pubblicamente di aver mentito per mesi. Giordano ha tentennato, ma sembra che l’incidente sia stato archiviato.

Sara Affifella e Luigi Mastroianni: un gatto in tangenziale. La iper riccioluta napoletana ha tenuto i fan con il fiato sospeso per tutta la stagione di “UominieDonne”. Lorenzo Riccardi o Luigi Mastroianni? Lo st***o tenebroso o il ragazzo bello e perbene? La tronista, nonché ex partecipante di “Temptation Island”, ha scelto Luigi, ma giusto il tempo di un paio di foto e di cene che si sono messi a litigare in pubblico. I motivi dell’addio non si conosco. Deve essere dura la vita reale al di là delle “esterne” e delle luci di uno studio.



Niccolò Brigante e Virginia Stablum: un fuochino d’artificio. Niccolò è stato un altro tronista di “UominieDonne” che ha pensato a lungo su chi potesse essere la donna della sua vita. Non aveva la scelta fino a due minuti prima dell’ingresso in studio e alla fine ha toppato. Indeciso tra Virginia, ex di Ignazio Moser (il mondo è piccolo e quello della tv è microscopico) e Marta, ha scelto la mora dagli occhi a mandorla. Dieci giorni dopo si sono salutati. La Stablum ha dichiarato: “Niccolò non mi ha mai amata”. Può essere visto che il giovane si sta divertendo in barca al largo di Capri in compagnia degli amici.