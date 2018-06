Onestini e Ivana, sui social spunta il racconto hot e i fan si scatenano

Luca Onestini e Ivana Mrazova è amore a luci rosse. Vento in poppa per la storia tra i due ex concorrenti rivelazione del Grande Fratello Vip2. L’ex tronista, lasciato da Soleil la corteggiatrice scelta nello studio di “UominieDonne” mentre partecipava al reality, si è innamorato pian piano della modella ceca che da vittima sacrificale del programma è diventata beniamina del pubblico fino a classificarsi 3° davanti alla super favorita e sua grande amica Giulia De Lellis. I “Luvana”, come sono stati ribattezzati dai follower, sono molto presenti sui social dove dimostrano di aver unito all’amicizia una grande passionale. Lo ha rivelato lo stesso Onestini in un'Instagram Stories.

In macchina con l’autista Marco ha raccontato le diverse ore di viaggio che lo attendevano, le tappe delle sue serate e poi ha rivelato a un utente che gli chiedeva di Ivana: “Mi raggiungerà a Roma. Ieri è tornata, è stata via una settimana (era dalla famiglia in Repubblica Ceca, nda) quindi potete capire… ragazzi sono tornato dalla radio, ci siamo visti e poi, poi… niente… puntini di sospensione. Abbiamo fatto un po’ di ritardo e Marchino si è inca***o”, “Due ore di ritardo” replica l’autista e Luca: “Due ore?! Sai era una settimana”, “Eh, una settimana è lunga” chiosa l’altro. Così Luca ha aggiunto altri dettagli al peperoncino: “Esatto… Non puoi capire Marchino…”. E quello: “Posso, posso”, “Pensa che presi dall’impeto le ho lanciato gli occhiali giù dalla finestra. Come si spiega… non si spiega, è capitato, succede anche questo. Infatti mi ha già promesso che mi lancia le scarpe dalla finestra, quindi se passate da Milano 2 e volete rifarvi l’armadio troverete di tutto”.



Luca e Ivana hanno un rapporto alla “Sandra e Raimondo” e su Instagram danno vita a teatrini a distanza con i soprannomi di Ugo e Margherita. L’altra metà degli Oneston si è divertito a stuzzicarla nel corso della giornata: “Ma li trovasti gli occhiali?”, “Ugo non scherzare che adesso mi vendico io”. E ancora “Belli gli occhiali nuovi, ma sanno nuotare”. Una coppia molto amata per la semplicità e la freschezza con cui si mostra ai fan.