De Lellis-Damante, la crisi continua. L'influencer smentisce i fan

Dopo la foto in aeroporto con Damante, dopo il tanto discusso addio, Giulia De Lellis torna a parlare della storia con l’ex tronista. E fa chiarezza una volta per sempre. Con un lungo messaggio video nelle Storie su Instagram, la De Lellis dice: “Ho letto che noi avremmo detto a una ragazza che siamo tornati insieme ma che non possiamo ancora dirlo per rilasciare un’esclusiva a un giornale. Ma quando mai! Quando e se dovessi rimettermi insieme ad Andrea, ve lo dirò tranquillamente. Voi non sapete nulla, sapete in parte le cose più belle, ma non sapete i nostri problemi. Voi non sapete assolutamente il motivo per cui ci siamo lasciati, perché i panni sporchi si lavano in casa. Lui è anche attualmente una delle persone più importanti della mia vita […] Io non sto prendendo in giro nessuno e mi ci vado a prendere pure il caffè con Andrea, non ha né ucciso mia sorella, né mia nipote. Non merita la galera […] Lo rivedrò, non lo rivedrò, ci tornerò, non ci tornerò… non lo so! Quando e se tornerò con Andrea, ve lo dirò io!”.

Il viaggio assieme con foto annesse in aeroporto a Roma, aveva probabilmente solo un fine lavorativo: nessuna fuga romantica. Così trova peso sempre più la nostra indiscrezione legata a quell’incontro. Giulia e Andrea si erano rivisti, dopo alcune settimane dall'annuncio della rottura, per condividere un impegno di lavoro ad Anzio (città del loro parrucchiere di fiducia). Sembrerebbe tutto vero. Nulla di più per ora.

Però la De Lellis sui social lascia intravedere ai fan uno spiraglio di speranza quando dice: “Cosa siamo ora con Andrea? Amici no! È una situazione un po' particolare che stiamo cercando di sistemare. Quando gli darò un ruolo più specifico nella mia vita, ve lo farò sapere”. Forse ci riproveranno?