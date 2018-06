Barbara D'Urso cede ed esce con Alberto Mezzetti

Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello 15, auspicava una cena a due con Barbara d'Urso, suo sogno proibito. La conduttrice di "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live", durante la finale del reality show di Canale 5, ha ceduto e ha detto sì. Promessa mantenuta come ha fatto sapere il “Tarzan” di Viterbo dalle colonne del settimanale "DiPiù". Alla domanda se fosse uscito con la d’Urso, il 35enne ha rivelato: “Sì, è successo pochi giorni fa a Milano. Ho prenotato io il ristorante e ci siamo incontrati lì. Sono arrivato con la mia macchina, mentre lei con la sua vettura guidata dal suo autista. Avevo una camicia blu per mettere in risalto i miei occhi azzurri, lei aveva una giacchetta di jeans e pantaloni. Ho mangiato un piatto di spaghetti cacio e pepe, li abbiamo mangiati insieme, dallo stesso piatto, incrociando le forchette”.

Un incontro piacevole ma all'insegna dell'amicizia. Per ora niente bacio, solo un “due di picche” per il conquistatore del Gf: “Un bacio vero ancora no, per ora non c’è stato. Mentre la baciavo sulla guancia i nostri nasi si sono sfiorati. Ma non c’è stato niente di più. Ovviamente io ho pagato il conto e poi ci siamo divisi. Però credo sia nato un rapporto di complicità tra me e lei, una curiosa e rispettosa amicizia. Ma io continuerò a corteggiarla, questo è sicuro. Mi hanno insegnato che “il corteggiamento più è lungo e più è divertente”. Ad maiora.