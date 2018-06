Stefano De Martino-Gilda Ambrosio, matrimonio sul lago di Garda

La notizia, se solo ci fosse la foto di un bacio, spazzerebbe via ogni dubbio una volta per sempre. Ma usiamo il condizionale. E, dunque, tutto diventa ancora una volta un chiacchiericcio che sta correndo in Rete. Tutta colpa di un matrimonio sul lago di Garda dove ci sono anche Stefano De Martino (come testimone) e Gilda Ambrosio (come damigella). Di loro, da mesi, si scrive e se ne parla: pare che ci sia un flirt che vada avanti dalla scorsa estate. Ma i diretti interessati non hanno mai confermato, anzi per adesso ci sono state solo smentite.

Alla cerimonia Stefano ha portato pure il piccolo Santiago, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez. E’ stato proprio il ballerino Amici a pubblicare uno scatto dolcissimo che lo ritrae con suo figlio (vestito proprio come lui in smoking). Sappiamo che De Martino è un padre premuroso e molto presente nella vita di suo figlio nonostante un momento burrascoso con la sua ex moglie subito dopo la separazione da Belen (adesso i due hanno un rapporto molto equilibrato).

La domanda che sta correndo alla velocità della luce sul web è questa: De Martino e la Ambrosio stanno davvero insieme? Mettetevi l'anima in pace, sembra la trama di un giallo perché ci sono gli indizi, ma manca il colpevole: il lui o la lei che ha fatto la prima mossa. E mancano le prove: le fotografie. Poi continuano i depistaggi di De Martino che, nel corso di un’intervista a "Verissimo", ha continuato a ribadire in questi mesi di essere single. Ma dalla scorsa estate circola voce di un flirt con la super sexy influencer. Più che una notizia si tratta di un pettegolezzo. Che piace ai fan dell'ex inviato de L'Isola dei famosi. A proposito: sul suo profilo Instagram non ci sono scatto con Gilda durante il party sul lago di Como. Mistero. Pare che Stefano al matrimonio abbia ballato tutta la serata e Gilda spesso sia stata vicino a lui, ma sempre sotto gli occhi attenti di decine di invitati.