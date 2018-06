Al Bano con Jasmine, la foto della Lecciso sorprende i fan

Loredana Lecciso sta vivendo un’estate all’insegna dell’amicizia e della famiglia, ma non dimentica la recente chiusura con Al Bano suo compagno per 18 anni e padre di due dei suoi tre figli. La showgirl leccese ha pubblicato una foto sul profilo Instagram (la stessa della cover del settimanale “Gente”) che ritrae la figlia Jasmine abbracciata al padre Al Bano e ha aggiunto un commento breve ma eloquente “Al di sopra di tutto…”. Le storie d’amore finiscono ma non finisce mai l’amore per i figli. Loredana e Al Bano hanno anche un altro figlio Al Bano jr. soprannominato Bido.