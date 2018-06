Andreas Müller fa spaventare tutti. È in ospedale

“Pensavo di tornare oggi a casa, invece devo restare ancora qui”. In messaggio su Instagram, accompagnato da alcune foto che lo ritraggono in ospedale, Andreas Müller ha raccontato quello che sta vivendo in questi giorni. Il vincitore della scorsa edizione di "Amici" è stato ricoverato dopo aver accusato crampi allo stomaco e febbre alta. “Ho fatto un’ecografia nella zona della pancia e risulta infiammata dove ci sono ghiandole e linfonodi”, ha raccontato il ballerino. “Supererò anche questa”. Parola di Müller, che ha dimostrato di avere sempre carattere e tenacia. Ricordate quando, l’anno antecedente alla sua vittoria, fu costretto a lasciare "Amici" per un infortunio? Ecco, l’anno successivo si è ripresentato e ha vinto. In queste ore tanti fan gli stanno scrivendo messaggi.