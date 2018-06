Ecco cosa è successo a Marcello Sacchetta

Intervento riuscito. A darne notizia sui social è stata Giulia Pauselli, la fidanzata di Marcello Sacchetta. Il ballerino professionista di Amici è stato operato al menisco in una clinica romana. I fan sono rimasti per alcune ore col fiato sospeso poiché lo stesso Sacchetta aveva pubblicato una storia in ospedale, senza specificarne il motivo. Sacchetta, che abbiamo visto nel Day-time in coppia con Paolo Ciavarro, ha ballato nella finale di Amici con grande professionalità. «I super poteri non esistono ma esistono gli eroi...quelli che ballano la finale di #amiciufficiale con il menisco rotto e con grande silenzio e professionalità portano a casa il migliore dei risultati e dei successi. Per chi non conoscesse Marcello questo è Marcello!...L’operazione è andata bene, potete stare tutti sereni, sicuramente i vostri messaggi affettuosi lo faranno guarire prima». Così su Instagram Giulia ha rassicurato tutti con un tenero messaggio d’amore al suo fidanzato (con il quale vive nel quartiere nord della Capitale).