Urge un periodo di vacanza per Belen Rodriguez. La showgirl è finita sulle pagine del settimanale "Diva e Donna" non per la sua avvenenza, ma per una poco femminile "scazzottata". L'argentina presenziava a un evento Swarovsky a Milano quando si è scagliata contro un fotografo mettendogli le mani in faccia e strappandogli gli occhiali. La rivista ha immortalato tutta la sequenza dell'aggressione e l'ha pubblicata sul numero in edicola. Solo l'intervento degli uomini della sicurezza ha riportato la calma e posto fine alla seconda crisi di nervi pubblica in un mese e mezzo. La prima fu a inizio maggio quando "Tabloid.it" mise online lo sfogo di Belen contro i paparazzi colpevoli di inseguirla notte e giorno. Pronta la replica dei fotografi: "A inizio carriera quando le servivamo era lei che ci chiamava". Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la rabbia della partecipante di "Balalaika", ma di sicuro non è un buon periodo per l'ex di Fabrizio Corona. Ha voluto prendersi una pausa dal rapporto con Andrea Iannone per dedicarsi al lavoro però il flop del programma, la sua presenza pressoché inutile e le gaffe (mitiche quelle sui giocatori della sua Argentina, Messi e Di Maria) non le stanno portando il consenso auspicato.