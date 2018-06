Alessia Macari svela la verità sul suo dimagrimento

Bella e formosa fino a pochi mesi fa. Alessia Macari, che resta sempre bella, ha perso 10 kg mandando in ansia i fan che impazziscono per la sua travolgente simpatia. Dalle foto su Instagram, dove non ha mai nascosto le sue forme esplosive, tutti hanno notato il suo veloce dimagrimento. Ma cosa è accaduto? La Macari l’ha rivelato in esclusiva a “Il Tempo”. «Ho perso 10 kg come vedete dalle foto a causa dello stress e degli attacchi di panico. Insomma, ho perso l’appetito, ma sto cercando di mangiare sempre di più per recuperare la mia forma perfetta», ha detto la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Che nella casa di Cinecittà ha lasciato gli uomini senza fiato per le “docce sexy” in costume.

Da alcuni mesi insieme al suo fidanzato Oliver Kragl, giocatore del Crotone in prestito al Foggia, si è trasferita in Puglia per seguire le vicende calcistiche del suo futuro marito. Già, perché il loro matrimonio è nell’aria da tempo. Lui l’ha corteggiata e lei dopo un lungo "tira e molla" ha ceduto. Da quel momento non si sono più mollati. Nemmeno per un istante. Dopo la fine del campionato per ritrovare un po' di relax sono volati lontano: a Sharm el-Sheikh. Lo scorso anno abbiamo scoperto anche la dote più nascosta di Alessia, che a "Tale quale show" ha incantato tutti con le sue imitazioni canore in perfetta lingua inglese. Ora ci ha assicurato di volersi rimettere in forma prendendo qualche chilo, perso nei mesi più difficili scanditi dallo stress. E da indiscrezioni sappiamo che alcune produzioni televisive la vorrebbero per la nuova stagione.