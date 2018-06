Filippo Magnini e Giorgia Palmas a un passo dal sì

Fiori d’arancio per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Il settimanale “Chi” rivela che la neo coppia è pronta al grande passo: “Ci sposeremo, il matrimonio sarà sulla spiaggia in Sardegna”. La Palmas ha incontrato l’ex nuotatore pochi mesi fa ed è stato colpo di fulmine. Lei era reduce da un rapporto molto lungo con l’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti (a sua volta già innamorato di un’altra), lui aveva chiuso da poco la storia fatta di alti e bassi con Federica Pellegrini.

Magnini doveva partecipare a “Pechino Express” ma ha deciso di rinunciare per difendersi dalla richiesta della procura di 8 anni di squalifica per doping. Quando l’inchiesta sarà finita, i due convoleranno a nozze. “Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze” ha dichiarato lo sportivo al settimanale. E la Palmas: “Io difendo il mio compagno, in primis come uomo e poi come atleta che ha reso grande l’Italia. Quindi prima superiamo questa battaglia, poi... Sì, parliamo di matrimonio e sarà sulla spiaggia in Sardegna. Intanto ho presentato Filippo alla mia famiglia e anche alla mia bambina, Sofia”. Amore a prima vista.