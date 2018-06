Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme?

La musica li ha uniti di nuovo. Del resto è proprio vero che spesso “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. È successo anche a Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo, sono “pizzicati” assieme al concerto del Komandante. Pare che tra loro sia tornato il sereno dopo l’addio di alcuni mesi fa, che ha fatto parlare tantissimo i loro fan. Questa potrebbe essere la prima chicca di gossip della rovente estate appena iniziata.

Entrambi irriconoscibili all'Olimpico: look casual e cappellino in testa, si sono goduti tre ore di musica cantando a squarciagola. La notizia si è diffusa subito sui social non appena Anna e Gigi hanno pubblicato le prime foto assieme al concerto. I loro fan sono rimasti col fiato sospeso e hanno intasato di messaggi privati le loro caselle di posta su Facebook e Instagram.

Per adesso, però, nessun annuncio ufficiale da parte dei due cantanti, che non hanno nascosto un certo feeling durante il concerto-spettacolo di Vasco. I due hanno deciso di incontrarsi pubblicamente lasciando senza parole anche i giornalisti di gossip. Il loro rapporto, nonostante gli alti e bassi, è sempre stato improntato sul rispetto anche per il bene del loro figlio Andrea. A gennaio Anna aveva lasciato la Villa all'Olgiata (dove viveva con Gigi) per trasferirsi in un appartamento ai Parioli.

Per Anna sono giorni difficili dopo la morte improvvisa di sua nonna Annita, scomparsa pochi giorni fa ad 86 anni. Gigi non le ha fatto mancare il suo supporto in un momento molto delicato. Il concerto di Vasco, probabilmente, è servito anche per staccare un po' la spina. Ad entrambi. È tornato l’amore?