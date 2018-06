Addio Al Bano. Francesca Pascale consola Loredana Lecciso

Al Bano e Romina Power sono in tour in Austria, Loredana Lecciso è al mare. L'amore tra il cantante di Cellino San Marco e l'aspirante showgirl è davvero finito, dunque. L'ormai ex compagna posta foto con l'hashtag #me oppure in compagnia della figlia e della sorella, ma a catturare l'attenzione dei follower è stata l’ultima immagine. La Lecciso, capelli liscio brasiliano e sguardo intenso, è in compagnia della fidanzata di Silvio Berlusconi, ex first lady ed ex calippa Francesca Pascale (c'è chi non l'ha riconosciuta) con crocifisso al collo e teschio all'orecchio. Le due signore bionde sono in Sardegna (probabilmente nel giardino di Villa La Certosa) e rivelano ai comuni mortali di essere amiche per la pelle.

Lo scatto, infatti, è accompagnato da un dolce commento: "Amiche sempre…" e tre cuori perché uno solo non avrebbe ben esplicitato la forte friendship che le lega e che ogni domenica inchioda l'ex compagna di Al Bano alla poltrona bianco "Dash" di Barbara d'Urso. Almeno questo è il retropensiero dei maliziosi utenti Instagram rimasti meravigliati dal fatto che la Lecciso e la Pascale fossero ben più che semplici conoscenti.