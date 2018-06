Favola finita, Alex Del Piero e la sua Sonia sono in crisi

È finita la lunga storia d’amore tra Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso. Il settimanale Chi rivela che l’ex fantasista bianconero e la moglie si sono lasciati a causa di “una crisi frutto di anni di incomprensioni e chiarimenti mancati”. Sempre secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la coppia fa vita separata da tempo. Da circa due anni, infatti, non pubblicano foto insieme sui social network (l’ultima postata da Del Piero è a Londra dove appare da solo) e quando rientrano in Italia, lei trascorre le sue giornate a Torino e lui a Milano.

Alex Del Piero conobbe la moglie Sonia in un negozio di scarpe a Torino 19 anni fa. Si innamorarono e nel 2005 si sposarono lontano dalle luci della ribalta. Poi la nascita dei tre figli: Tobias, Sasha e Dorotea. La coppia è sempre stata molto riservata e quando la Juventus ha chiuso il rapporto con la bandiera juventina, la moglie non ha esitato a seguirlo prima in Australia e poi a Los Angeles dove Del Piero ha continuato a giocare. Anche per loro però la favola sembra giunta al capolinea per una serie di incomprensioni insanabili.