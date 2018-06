Trono Over, il Photoshop "esagerato" di Gemma Galgani (guarda)

Gemma Galgani, la protagonista del Trono Over di “UominieDonne”, esagera con i filtri e Photoshop e i social ironizzano. La dama di Torino ha chiuso la stagione del dating show di Maria De Filippi senza amore. Marco, il corteggiatore di Cecina, le ha detto addio dopo che lei ha deciso di ascoltare le bischerate di Giorgio Manetti per l’ennesima volta, nella speranza che ci fosse un happy end. E invece è rimasta a mani vuote, ma come direbbe la Galgani “con me stessa”. L’estate però le porta bene: una nuova rubrica sul magazine “UominieDonne” in cui insegnerà “il galateo dell’amore”. Per una rubrica così speciale ci voleva una foto speciale: Gemma fresca di ritocco. Un po’ troppo secondo i suoi follower che non hanno potuto fare a meno di sottolineare che stavolta aveva davvero esagerato con filtri e Photoshop. Nessuna replica dalla dama torinese che si gode il vento e l’estate.