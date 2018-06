Corona rivela l'ultima ossessione

Fabrizio Corona è tornato grande protagonista del gossip di inizio estate. Dopo aver rivelato che Belen Rodriguez è ossessionata dall'estetica maschile (e femminile considerando i numerosi ritocchi), al settimanale "Gente" in edicola ha raccontato di non disdegnare punturine di acido ialuronico e botox spiegando il motivo: "Faccio ricorso alla medicina estetica, non c’è nulla di male. Ho iniziato una decina di anni fa, ancora prima che comparissero le rughe. Si fa così, prevenzione. Ora ho imparato a riconoscere quello di cui ho bisogno. Non temo il tempo che passa, ma il mio lavoro richiede una costante freschezza. Io vivo d’immagine. Non penso nemmeno che questi trattamenti siano riservati al genere femminile. Io sono un maschio alfa, deciso, determinato, sicuro di sé. Oggi la parità tra uomini e donne è totale anche in questo campo". Non che fosse un mistero, nel 2016 la sua apparizione al "Maurizio Costanzo Show" fece scalpore per gli zigomi e le labbra gonfie a dismisura. Venerdì, invece, a "Mattino Cinque" aveva un volto fresco e riposato senza stravolgimenti. Questa volta obiettivo centrato.