Corona senza freni su Belen. E lei è in crisi con Iannone

Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga e quasi pacata intervista a Federica Panicucci durante l’ultima puntata stagionale di "Mattino Cinque". L’agente ha parlato a lungo di Belen: “La nostra storia non è finita, cioè sì…. Lei è ossessionata dall’estetica maschile”.

Dopo i reciproci ringraziamenti per l’invito e la presenza tra la Panicucci e Corona, l’ex re dei paparazzi parla del carcere e di chi lo ha abbandonato: “Le feste natalizie e le domeniche estive sono i momenti più duri. In tv non c’è niente, fa caldissimo e sai che fuori c’è un mondo. Ho tanti cloni in giro per l’Italia, quando sono entrato avevo 30 dipendenti e ne è rimasta solo una, ma chi ha provato a ritornare non c’è riuscito, questa volta non l’ho fato più salire sul carro. Come si diceva una volta ‘Corona non perdona’. Le regole? Come diceva Steve Jobs sono fatte per essere sfidate (la Panicucci gli fa notare in positivo, non in negativo, nda) però è vero ho fatto il lavoro più immorale che c’era in Italia, venivano da me mariti in lacrime e io vendevo lo stesso le foto. Ma rifarei assolutamente tutto”.

Corona si considera bello e dannato e dunque destinato a morte precoce: “Non penso di arrivare a 54 anni, penso di morire prima, all’improvviso, ho avuto una vita piena, è come se avessi 150 anni, sai i miti muoiono giovani”, ma la verve polemica è più viva che mai: “Dici che sono simpatico e ho i toni giusti? Beh, ma perché ci sei te che hai trattato il mio caso sempre in maniera obiettiva. Se vado in un’altra trasmissione dove ci sono persone che non mi piacciono, non mi comporto così, non sono il Fabrizio simpatico ed educato. Vuoi che ti faccia i nomi?”. La Panicucci lo stoppa, ma il riferimento a Barbara d’Urso è evidente.



Corona parla volentieri anche della sua vita privata, dell’amore con Silvia Provvedi e di quello con Belen della quale svela diversi retroscena: “Perché è finita? Non è finita, cioè sì mah… non so i motivi… innanzitutto perché avevo davanti 13 anni di galera, una vita. Non sono stato uno stinco di santo con Belen, lei lo sa, liberandosi di me si è liberata di una serie di problemi e meritava di essere felice. Quando si è sposata non è stato per chiodo scaccia chiodo, è una donna che crede nella famiglia, il divorzio è stato drammatico. La sua storia attuale? Non è amore al 100%, non so se si sia lasciata ma se lo fa è perché non è innamorata. Persone come noi hanno paura di rimanere soli”. La Panicucci sottolinea che è andato in difficoltà quando ha dovuto rispondere sull’argentina, ma Corona svicola: “Chi fa un lavoro come il nostro, con le vite esposte al pubblico, così al centro dell’attenzione ha bisogno di qualcuno di fianco perché nascondiamo fragilità e insicurezze. Se poi riesci a stare bene con te stesso allora capisci se sei innamorato o se chi hai a fianco è solo una persona che ti sta vicino. Ad esempio io ho voglia di vedere la mia donna a fine giornata, non penso speriamo che vada via per qualche giorno. Prima ero un malato cronico, ora sono monogamo. Ho bisogno di fare l’amore anche se adesso mi aiuto mischiando numerose sostanze”. Ma la conduttrice insiste sul tasto Belen: “Cosa hai sbagliato con lei?”. “Poi mi fate litigare…". E svela una verità sotto gli occhi di tutti: “Guarda la foto, quello non è Andrea Iannone, sono io. Oggettivamente è un po' cambiato, è successa la stessa cosa a Stefano de Martino quando si è fidanzato con Belen. Lei è ossessionato dall’estetica maschile, li cambia e li fa diventare più belli, nell’uomo cerca la bellezza estetica sia fisica che nell’abbigliamento. Io non sono perfetto ma rappresento un modello di maschio che le piace, è evidente che loro avessero una base simile alla mia. Se lo sceglie biondo con gli occhi azzurri è difficile trasformarlo come me e questa cosa mi diverte da morire”.

Intanto Belen Rodriguez ha perso il lavoro (e pure l'amore). La showgirl argentina avrebbe rotto con Andrea Iannone, l’uomo che fino a pochi mesi fa indicava come quello giusto. Le foto in cui lei si diverte con le amiche in un locale di Milano, mentre il pilota della MotoGp è in un’altra discoteca del capoluogo lombardo non sembrano lasciare spazio a dubbi anche perché i due non vivrebbero più insieme. Quali sono i motivi di quest'allontanamento? A svelare i retroscena della rottura ci ha pensato il settimanale Spy. Secondo la rivista, Belen starebbe vivendo male la retrocessione nelle gerarchie Mediaset. Doveva condurre il Grande Fratello ma non se n’è fatto più nulla, poi doveva affiancare Nicola Savino nel programma Mediaset “Non solo Mondiali”, ma è stata preferita Ilary Blasi. Farà parte del cast come inviata però il suo nome non compare nemmeno nella locandina di lancio del programma. Scrive la rivista diretta da Signorini: “L’argentina non ha preso bene il fatto di essere stata sostituita alla conduzione del programma di Canale 5 di cui comunque farà parte del cast. Ha deciso di concentrarsi sul lavoro, prendendosi una pausa di riflessione. Il pilota non ha potuto far altro che accettare la decisione della ex fidanzata. Aspetta che lei cambi idea e soffre in silenzio per la lontananza della donna con la quale vorrebbe formare una famiglia”.