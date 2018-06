Crisi superata, Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme

Fabrizio Corona racconta la sua verità a Federica Panicucci nel corso di una lunga intervista rilasciata in studio a Mattino Cinque, in onda venerdì 8 giugno, a partire dalle ore 9.55 su Canale 5. Corona parlando della sua ex fidanzata Belen Rodriguez afferma: «È stata una storia importantissima. A me dispiace non avere questo tipo di rapporto con la mia ex moglie perché è la madre di mio figlio. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera... sono una vita». Sull’amore con Silvia Provvedi afferma: «Siamo tornati a vivere insieme. Abbiamo preso una casa, adesso faccio il serio. L’ultima litigata che abbiamo fatto è stata bruttissima, ci ha veramente separato e ha rischiato di far finire la nostra storia ma oggi posso dire che non siamo mai stati così bene. Quando ero in carcere le avevo chiesto di sposarmi ma ora non accetterebbe e fa bene».

Parlando degli anni in carcere sostiene: «È stata per me un’esperienza di vita che mi ha formato e mi è servita. Oggi, sono un uomo migliore. Non ho mai pianto ma ho avuto momenti di disperazione e di sconforto. Ho avuto una vita così attiva che è come se avessi vissuto 150 anni, io non penso di arrivare a 54 anni, penso di morire prima dei 50. Penso che morirò in modo clamoroso».

In merito alle dichiarazioni rilasciate da Corona all’uscita dall’udienza del processo d’appello sui capitali nascosti dichiara: «Vorrei approfittare della mia presenza in questa trasmissione per chiedere scusa al Procuratore Generale per le parole e i toni usati nei suoi confronti. Sono convinto che nel momento in cui sei in esecuzione di pena devi portare rispetto alle istituzioni. Puoi non condividere certi atteggiamenti e certe dichiarazioni ma devi comunque portare rispetto nei modi e nelle parole». Infine sul rapporto con le donne Corona ammette: «Ero un malato cronico, da cura... ora sono monogamo. Adesso per fare l’amore ho bisogno delle sostanze, mischio tutta una serie di sostanze».