Chiara Ferragni e Fedez, c'è la data ufficiale delle nozze

I "ravioli" vanno a nozze. Chiara Ferragni e Fedez, genitori del piccolo Leon, hanno fissato la data del matrimonio e svelato qualche particolare in più alle riviste del settore.



"Vanity Fair" ha rivelato che, tra l’influencer più nota al mondo e il cantante rap da milionari tormentoni estivi, sarà un matrimonio di fine estate: “Fonti vicine alla coppia dicono che la data prescelta è 1 settembre”, mentre “Chi” il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela altri dettagli: “Per il suo matrimonio, Chiara vorrebbe trasformare la tranquilla Noto in Sicilia in una Coachella italiana. Sembra che voglia ruote panoramiche, party con musica a tutto volume, look particolari e un’esplosione di colori intorno a loro”.