La D'Urso invita la Lecciso e si "vendica" del rap di Romina

Loredana Lecciso è di nuovo ospite di Barbara d’Urso a “Domenica Live. Come sempre parla del triangolo con Al Bano e Romina Power, ma l’intervista è l’occasione per la padrona di casa di levarsi un sassolino dalla scarpa: “Come puoi immaginare, io ho invitato varie volte Romina, penso di non esserle molto simpatica. Peccato perché io la trovo simpatica, però si va avanti, me ne sono fatta una ragione. Ovviamente, come dico sempre, casa mia è a disposizione di Romina. Ho la sensazione che lei si ritenga superiore a me, quindi non penso verrà mai. Comunque la invito di nuovo ufficialmente, altrimenti faremo il famoso 22% anche senza Romina”.

La d’Urso ha risposto così al rap della figlia di Tyrone Power sabato sera ad “Amici17” in cui parlava di “conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience ti estinguono il caro”.