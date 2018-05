Al Bano Carrisi e Romina Power si apprestano a diventare nonni, ma a “Pomeriggio Cinque” tiene banco ancora la rottura tra il cantante e Loredana Lecciso. E la giornalista Monica Setta racconta lo stato d’animo della Lecciso.

A maggio, Al Bano e Romina abbracceranno il loro primo nipote, figlio di Cristel e dell’imprenditore Luksic. Il cantante di Cellino San Marco è felice di diventare nonno e di recente ha dichiarato: “Gli insegnerò le regole della vita, al resto penseranno i genitori”.

Ma a “Pomeriggio Cinque” si parla dell’amore finito tra Al Bano e la Lecciso: la giornalista Monica Setta rivela che Loredana si è chiusa in un silenzio fatto di dolore e riflessione per una storia finita dopo tanti anni. Poi aggiunge una valutazione: “Ho un’impressione, ma è assolutamente personale: Al Bano ogni volta che vede la sua compagna tornare in tv diventa geloso e fa queste sparate. Quando vede che Loredana gli sfugge, si comporta così”.